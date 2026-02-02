退職金は、同じ金額でもボーナスより手取りが多くなりやすいです。理由はシンプルで、退職金は税金計算のときに大きな控除があり、さらに課税対象を半分にして計算する仕組みがあるからです。 いっぽうボーナスは給与と同じ扱いで、所得税だけでなく社会保険料も引かれます。ここでは、ざっくり感覚がつかめるように、具体例で差を見ていきます。 退職金が優遇される理由は2つ 退職金の税金は「退職所得