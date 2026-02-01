零式ってどんな経緯で着いた型番？日本海軍の傑作戦闘機として現在まで名前を残している零式艦上戦闘機。通称では「ゼロ戦」とも呼ばれるこの機体ですが、そもそもなぜ「零式」という名前が付けられたのでしょうか。【画像】まだ国内にも残っている！ これが、現存する零戦ですこの「零式」という表記は、当時使用されていた日本独自の紀年法である皇紀に由来します。大正以降の日本の兵器には、この紀年法が採用されていまし