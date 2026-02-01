零式ってどんな経緯で着いた型番？

日本海軍の傑作戦闘機として現在まで名前を残している零式艦上戦闘機。通称では「ゼロ戦」とも呼ばれるこの機体ですが、そもそもなぜ「零式」という名前が付けられたのでしょうか。

【画像】まだ国内にも残っている！ これが、現存する零戦です

この「零式」という表記は、当時使用されていた日本独自の紀年法である皇紀に由来します。大正以降の日本の兵器には、この紀年法が採用されていました。

皇紀は1872（明治5）年に明治政府が制定したものです。『古事記』や『日本書紀』の記載から、日本の天皇の祖とされる神武天皇が即位した年を皇紀元年とし、そこから年を数えています。

当時の軍用機や戦車などの名称には、採用年次の皇紀から下2桁を取った年号が付けられていました。零式艦上戦闘機の採用・運用開始年は1940（昭和15）年で、これは皇紀2600年に当たります。つまり下2桁を取って00式＝零式となるわけです。

昭和に入ってから直面した大問題が採用のきっかけ

実は大正までは、兵器採用時の元号年がそのまま使われていました。しかし昭和になってから問題が発生します。大正は大正15年で終わってしまったため、そのまま元号による兵器命名を続けると、昭和初期と大正時代に採用された兵器で数字が多数重複してしまうことが確定していたのです。



イギリス空軍博物館で展示される一〇〇式偵。このように陸軍では0ではなく100を機体名に採用した（画像：イギリス空軍博物館）



例えば零戦は、大正までの命名法であれば「一五式艦上戦闘機」になります。しかし退役こそしていますが、大正15年に採用された一五式水上偵察機や一五式飛行艇など、同じ「一五式」の軍用機がすでに存在しており、非常に紛らわしい状況になります。

そこで皇紀を使うことで、昭和初期に採用された兵器は八九式中戦車、九〇式艦上戦闘機といった形で表記され、差別化が実現しました。また1930年代以降に強まった国粋主義や皇国史観も、兵器命名に皇紀を採用する大きな後押しになったと言われています。

ただし、零戦が採用された皇紀2600年においては、陸軍と海軍で考え方に違いがありました。海軍は従来どおり下2桁を取って零式としましたが、陸軍は「99」の次であることから100を採用し、「一〇〇式」と表記しました。

その後、海軍と陸軍では兵器の命名法がさらに分かれていきます。陸軍は一式戦闘機「隼」、四式重爆撃機「飛龍」など、引き続き皇紀を用いた命名を続けました。一方、海軍では第二次世界大戦中の1943（昭和18）年7月に命名方法を変更し、気象・空・海・草花などを基にした名称が採用されるようになります。

そのため、大戦中に登場した局地戦闘機「雷電」や、零戦の後継機として計画されたものの実戦配備には至らなかった「烈風」には、「〇〇式」という表記がありません。

ただし、公文書などの正式な書面では型番が用いられており、例えば雷電の場合はJ2Mとなります。Jは局地戦闘機を示し、2は新制度下で2番目に開発された機体、Mは三菱を意味します。

「れいせん」「ぜろせん」どれが正解？

では、零式艦上戦闘機は当時どのように呼ばれていたのでしょうか。「零式艦上戦闘機」をそのまま音にすると「れいしきかんじょうせんとうき」となりますが、「零」＝「0」＝「ゼロ」という発想から、当時から「ゼロ戦」という愛称も使われていたようです。



エンジンカウルから突き出たマフラーがポイントの零戦五二型（画像：サンディエゴ航空宇宙博物館）



ただし「ゼロ」は英語であり敵性語とされたため、「れい戦」と呼び直そうとする動きもありました。しかし当時の資料には「ゼロ戦」と記されているものも多く、完全に統一されることはなかったようです。

終戦後、一般的に皇紀は使用されなくなりました。その後発足した自衛隊でも、装備品の名称に採用年の数字を用いる伝統は一部残り、90式戦車や16式機動戦闘車といった名称が付けられています。ただし、これは皇紀ではなく西暦に基づくものです。

とはいえ、皇紀が完全に使われなくなったわけではありません。自衛隊が発行している手帳などには、毎年西暦・和暦と並んで皇紀が記載されています。それによると、西暦2026年の今年は皇紀2686年に当たるそうです。