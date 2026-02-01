女優の橋本マナミが1日、自身のインスタグラムを更新。人気女性芸人と元宝塚歌劇団の女優と3人で食事をしたことを明かした。 【写真】圧がすごい3ショットみんな黒でまとめたコーデ 「モモコさんとお久しぶりにご飯ご一緒した夜」と書き出した橋本。投稿された写真は夜の街角でハイヒール・モモコとピースサインでノリノリの2ショットで仲の良さが伝わる。「大阪によくお仕事で行っていた時は、なぜかモ