入園はオープン直後がねらい目。明るさが残る時間は撮影にも最適イルミネーション「HIKARIUM」のオープン時間は日によって異なりますが、おおよそ日の入り時刻少し前の17時30分（※）に入園できます。まだ少し明るさが残っている時間帯は、周囲の風景も写し込みやすく、写真が撮りやすいのが魅力です。真っ暗な中で楽しむイルミネーションとはまた違った雰囲気が味わえるので、撮影目的の人には特におすすめ。※2026年2月約100万球