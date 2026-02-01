イルミネーション「HIKARIUM」のオープン時間は日によって異なりますが、おおよそ日の入り時刻少し前の17時30分（※）に入園できます。まだ少し明るさが残っている時間帯は、周囲の風景も写し込みやすく、写真が撮りやすいのが魅力です。

真っ暗な中で楽しむイルミネーションとはまた違った雰囲気が味わえるので、撮影目的の人には特におすすめ。

※2026年2月

約100万球もの電球が使用されているだけあって、園内にはいたるところに、電球が敷き詰められたようなスポットが点在しています。

会場内には、自転車を漕いで自家発電を行い、その電力で自ら光を生み出すイルミネーションを楽しむ仕組みも。カップルや友達同士で一緒に体験すると、より楽しめそうなスポットです。

お菓子のエリア「キャンディガーデン」は、ケーキやキャンディ、ドーナツのオブジェが並ぶ、まるでお菓子の国に迷い込んだようなかわいさが魅力的。

プロジェクションマッピングで表現されたフルーツやスイーツが広がり、見ているだけでも楽しい空間です。



©&™ AARDMAN ANIMATIONS LTD 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

昼間も大人気のエリア「ひつじのショーン ファームガーデン」は、丘を登った先のいちばん奥にあります。入口ではショーンがお出迎え。スマホスタンドも設置されていて、記念撮影にぴったりのスポットです。

©&™ AARDMAN ANIMATIONS LTD 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

写真は、作中でもおなじみの「3匹のいたずらブタ」。思わず笑顔になるかわいさです。

©&™ AARDMAN ANIMATIONS LTD 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

「ひつじのショーン」といえば、顔が黒いサフォーク種の羊がモデル。昼間はふれあい牧場で、サフォーク種をはじめたくさんの羊にエサやり体験ができます。

©&™ AARDMAN ANIMATIONS LTD 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

牧場主の家は、なんと中に入ることができます。アニメーションの世界が忠実に再現された空間が随所にあり、見ているだけでも楽しめる場所。牧場主さんは、コーヒーを飲みながらテレビを観ていましたよ。

©&™ AARDMAN ANIMATIONS LTD 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

イルミネーションでも登場する、中に入って飛び跳ねて遊べる「フワフワショーン」は、遠くからでも見つけられる、見た目もかわいい遊具です。今回は晴天時のお昼の土・日曜、祝日に設置されています。

©&™ AARDMAN ANIMATIONS LTD 2026. ALL RIGHTS RESERVED.

ショーンのエリア近くにある「Hillside Cafe（ひるさいどかふぇ）」では、軽食やカフェメニューで体を温めることができます。店内には『ひつじのショーン』に登場するキャラクターのぬいぐるみがたくさん置かれていて、一緒に写真を撮ることもできますよ。

シャボン玉が定期的に大量に舞う「ローズフォレスト」エリアは、とても楽しく、思わず長居してしまう場所。こんなにたくさんのシャボン玉に包まれる体験は、なかなかできませんよ。

■English Garden ローザンベリー多和田（いんぐりっしゅ がーでん ろーざんべりーたわだ）

住所：滋賀県米原市多和田605-10

TEL：0749-54-2323

営業時間：10〜17時(夏期営業延長あり、冬期は12〜2月、10〜16時)

定休日：火曜(祝日の場合は営業)

料金：入園中学生以上1900円、4歳以上1000円、3歳以下無料(シーズンにより変更あり)

■ローザンベリー多和田 HIKARIUM ―ヒカリウム―

開催期間：開催中〜2026年2月15日（日）まで

開催日：土・日曜、祝日

開催時間：17時30分〜20時30分

※日によって異なるためホームページで要確認

※入場料あり



「ローザンベリー多和田」は、もともとイングリッシュガーデンで有名なスポットでしたが、最近では『ひつじのショーン』の世界を再現したエリアが人気を集めています。動物とのふれあいやクラフト体験、パン作りなどの体験型エリアも拡大していて、滋賀が誇るテーマスポットとして注目されています。

イルミネーションは2020年にスタート。当初はコロナ禍の地方観光振興の一環として始まりましたが、人気が広がり、2024年11月からはイルミネーションをさらに発展させた新しい光の体験型イベント「HIKARIUM（ひかりうむ）」としてリニューアルされました。口コミで広がり、関西最大規模のイルミネーションに成長したのも、納得できる美しさと楽しさがあるからでしょう。



photo：西山雅彦（@masa_nikonist）

※一部、ローザンベリ―多和田提供



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

