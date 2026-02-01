リンドーアの出場が叶わず戦力ダウンが必至のプエルトリコ。ついには会長が怒りの声を発信した(C)Getty Imagesワールドベースボールクラシック（WBC）は、今年3月の開幕を前に予期せぬ事態が起きている。大会の優勝候補だと目されていたプエルトリコ代表が、保険問題による主力選手の相次ぐ出場辞退を理由に大会からの撤退を検討しているというのだ。【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた多