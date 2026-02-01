登録者74万人超えのカップルユーチューバーの「ゆりいちちゃんねる」が1日までにYouTubeチャンネルを更新。破局を報告した。「【ご報告】お別れすることになりました。」と題した動画を投稿。いちろーは「僕たちは9年前に交際を始め、その1年後にYouTubeチャンネルを立ち上げて、主にカップル動画を投稿しながら活動を続けてきましたが、話し合いの末、去年をもって交際を終了し、今後2人での活動も終了することになりました」