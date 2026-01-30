2004年に26歳の若さでこの世を去った伝説のラッパー、TOKONA-X(本名：古川 竜一)。マイクを握ったわずか10年間で日本のヒップホップシーンに強烈な“センセーション”を起こした彼のドキュメンタリー「Remembering TOKONA-X 20th Anniversary Documentary KING OF BULLSH*T THE SAGA OF TOKONA-X」が、2026年1月29日(木)よりAmazon Prime Videoにて世界配信されます。 CTV MID ENJIN「Remembering TOKONA-X 20th Anniversary