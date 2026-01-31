FARMHOUSE、Kee Rooz、RhymeTubeによるEP『1/23』が、本日1月31日に配信リリースされた。 （関連：SUSHIBOYS FARMHOUSE、新曲「SLEEP SLEEP SHEEP」MV公開眠れないときに数えられる羊の視点で歌う） 今作は、FARMHOUSEからKee Rooz、RhymeTubeへ突然届いた「1月23日空いてる？」という連絡からスタート。FARMHOUSEのスタジオに集い、1月23日13時から翌24日13時までの24時間で、楽曲制作からリリース登録