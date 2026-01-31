FARMHOUSE、Kee Rooz、RhymeTubeによるEP『1/23』が、本日1月31日に配信リリースされた。

（関連：SUSHIBOYS FARMHOUSE、新曲「SLEEP SLEEP SHEEP」MV公開 眠れないときに数えられる羊の視点で歌う）

今作は、FARMHOUSEからKee Rooz、RhymeTubeへ突然届いた「1月23日空いてる？」という連絡からスタート。FARMHOUSEのスタジオに集い、1月23日13時から翌24日13時までの24時間で、楽曲制作からリリース登録までを完了させるというチャレンジとして制作された。

収録された全3曲は、アイデア出しの段階からビート制作、作詞、レコーディング、ミックス、マスタリングに至るまで、すべての工程を24時間に詰め込んで完成させた。制作同日にはInstagram Liveを通じて制作の経過を細かく報告しており、締切直前の12時56分にギリギリで納品を完了させた瞬間まで配信されていた。

極限状態の中で生み出された本作は、24時間という制限そのものをコンセプトに昇華し、そのまま楽曲に刻み込まれている。

（文＝リアルサウンド編集部）