衆議院解散を翌日に控えた1月22日の18時半すぎ、総理大臣官邸を出発した公用車が、東京・永田町の『特許庁前』交差点の赤信号を無視して突っ込み、9人が死傷した事故。発生から1週間が経ち、事故の詳細が少しずつわかってきた。【写真を見る】公用車が火花を上げて横向きにドリフト、吹っ飛んだワゴン車がタクシーに直撃…事故を映したドラレコ映像事故で亡くなったのは、巻き込まれたタクシーの乗客だった32歳の男性・Zさん。