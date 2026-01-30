2026年1月29日のトークバラエティー番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に俳優の工藤阿須加さん（34）が出演、年ごとにネガティブになる結婚観に百戦錬磨のコメンテーター陣から様々なアドバイスが飛び出した。工藤さんの父は元プロ野球選手でソフトバンクホークスの監督も務めた工藤公康さん。父から礼儀、挨拶、態度を厳しくしつけられたという。23歳「結婚願望はある。プロポーズはキザでもいい」だったが番組は雑誌取材な