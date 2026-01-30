ポケモン公式サイトが30日に更新され、ポケモンカードゲームの一部新商品について5月以降、値上げすることを発表した。なお、2026年4月以前に発売の商品については変更はしないと説明した。【画像】強すぎる効果！メガカイリュー、ハクリュー…公開された『ポケカ』新カードサイトでは「平素は弊社商品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。この度、原材料費の高騰などの影響を受け、2026年5月以降発売のポケモンカードゲ