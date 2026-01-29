5G対応フラッグシップスマホ「AQUOS R10 SH-M31」がAndroid 16に！シャープは29日、同社が展開している「AQUOS」ブランドにおける5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「AQUOS R10」のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）および楽天モバイル版「AQUOS R10（型番：SH-M31）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年1月29日（木