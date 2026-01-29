シャープ、フラッグシップスマホ「AQUOS R10」のメーカー版・楽天モバイル版「SH-M31」にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供開始
|5G対応フラッグシップスマホ「AQUOS R10 SH-M31」がAndroid 16に！
シャープは29日、同社が展開している「AQUOS」ブランドにおける5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「AQUOS R10」のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）および楽天モバイル版「AQUOS R10（型番：SH-M31）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含めたソフトウェア更新の提供を2026年1月29日（木）より順次提供するとお知らせしています。
更新後のビルド番号は「02.00.00」となり、ビルド番号の確認方法は「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」で確認できます。主な更新内容は以下のように案内されていますが、シャープの公式Webページ『Android 16対応 OSアップデート｜OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ』や『OSアップデート（ver.15） - よくあるご質問』も合わせてご確認ください。
・Android 16へのOSバージョンアップ
・セキュリティの向上
※その他の更新も含まれています。
※インストール中は本機の電源を切らないでください。
AQUOS R10はシャープのフラッグシップモデル「AQUOS R」シリーズの新機種で、2020年から続くLeica Camera（以下、ライカ）が監修したカメラ機能を搭載しており、初代「AQUOS R6」や第2弾「AQUOS R7」、第3弾「AQUOS R8」シリーズの上位機「AQUOS R8 pro」ではリアカメラのメインセンサーが1型でしたが、AQUOS R10では前機種「AQUOS R9」やAQUOS R8と同じく1／1.55型となっています。
またシャープでは昨季よりAQUOSブランドを刷新して新たにデザイナーの三宅一成氏が設立した「miyake design」監修によるデザインに一新しましたが、AQUOS R10でもそのデザインを継承しており、外観はリアカメラを囲う円でも四角でもない“自由曲線”と不揃いなレイアウトが印象的なシンプルさと存在感を併せ持つデザインとなっています。さらに画面は強化ガラス「Gorilla Glass 5」（Corning製）で覆われており、割れにくくなっています。
本体色はほのかに温かみを帯びた上質な白色の「Cashmere White」、幅広いスタイルに馴染む軽やかな黒色の「Charcoal Black」、繊細なニュアンスが存在感を放つ明るい薄茶色の「Trench Beige」の3色が用意され、サイズは約156×75×8.9mm、質量は約197gとなっています。さらに防水（IPX5・IPX8準拠）や防塵（IP6X準拠）に加えて米軍調達基準「MIL-STD-810」準拠の耐衝撃や耐振動、高温、低温、氷結、低圧などの16項目の耐性能に対応しているほか、アルコール除菌シートでの拭き取りなどにも対応しています。
カメラは以下の構成で、画質エンジン「ProPix pro」に対応した大型の1／1.55型の約5030万画素CMOS／広角レンズと約5030万画素CMOS／超広角レンズのデュアル構成で、レンズはライカ監修の「ヘクトール」を採用し、さらにに周囲の光を測定する14chスペクトルセンサーも搭載しており、室内照明下など色味の調整が難しいシーンでも“見たまま”に近い自然な色合いの写真を残せ、光学式手ブレ補正（OIS）に対応して暗所でもブレを抑えて撮影可能となっているほか、暗い部分のノイズを低減する画像処理技術によって星やライトの輝きを一層引き立たせた美しい夜景を撮影できます。
＜フロントカメラ＞
・約5030万画素CMOS（1／2.8型）＋広角レンズ（F2.2、焦点距離23mm相当、画角84°）
＜リアカメラ＞
・約5030万画素CMOS（1／1.55型）＋広角レンズ（F1.9、焦点距離23m相当、画角84°、OIS）
・約5030万画素CMOS（1／2.5型）＋超広角・マクロレンズ（F2.2、焦点距離13mm相当、画角122°）
主な仕様は約6.5インチFHD+（1080×2340ドット）有機ELディスプレイおよびQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 7+ Gen 3 Mobile Platform」、12GB内蔵メモリー（RAM）、256GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、5000mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB3.2 Gen1）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、おサイフケータイ（FeliCa）、NTC Type A／B、UWB、位置情報取得（デュアルバンドA-GNSS）、加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、電子コンパス、ハイレゾ音源など。
携帯電話ネットワークは5G NR方式のSub6に対応し、対応周波数帯はNTTドコモ版では以下の通りとなっており、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しています。また背面パネルは強化ガラス「Gorilla Glass Victus 2」（Corning製）を採用しており、再生材アルミを使用して滑らかな手触りで、触れるたびに心地良く、美しさと環境への配慮を両立しているということです。その他の詳細な製品情報は『シャープ、ライカ監修カメラ搭載の新フラッグシップスマホ「AQUOS R10」を発表！日本ではメーカー版やNTTドコモ版、SoftBank版が7月上旬に発売 - S-MAX』をご参照ください。
5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 38, 39, 40, 41(AXGP), 42, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にOSはAndroid 16ベースの独自ユーザーインターフェース「AQUOS UX 15」（Version 15.0.001）をプリインストールしていましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。更新は「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」を選択してから画面の案内に従って操作します。最大3回のOSバージョンアップや最大5年間のセキュリティーアップデートに対応。更新に際しての注意事項は以下の通りです。
・システムアップデートは、本端末に登録した電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
・システムアップデートには大量のパケット通信が発生することがあります。Wi-Fi通信を利用できる場合は、Wi-Fi通信を利用し更新することをおすすめします。
・システムアップデートに必要な電池残量がないときはソフトウェアを更新できません。
・システムアップデートを行う際は、電池をフル充電しておいてください。更新時は充電しながら操作することをおすすめします。
・システムアップデート（ダウンロード、書き換え）には時間がかかる場合があります。
・システムアップデート中は、電話の発信、着信、各種通信機能、およびその他の機能を利用できません。ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能です。
・システムアップデートは電波状態の良いところで、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、システムアップデートを中断することがあります。
・システムアップデート中に送信されてきたSMSは、SMSセンターに保管されます。
・システムアップデートの際、お客様の端末固有の情報（機種や製造番号など）が、当社のシステムアップデート用サーバーに送信されます。当社は送信された情報を、システムアップデート以外の目的には利用いたしません。
・システムアップデートに失敗すると、本端末が使用できなくなる場合があります。本端末が使用できなくなった場合は、「保証書に記載のお問い合わせ先」までお問い合わせください。
・PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
・システムアップデート中は、他のアプリを起動しないでください。
記事執筆：memn0ck
