本日1月29日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、金のことが詳しくわかる「最新ゴールド検定SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！昨今、ニュースなどでもたびたび耳にする“金の価格高騰”。1月14日にはついに1グラム2万6000円を超え史上最高値を更新するなど、今世界中で「金」が注目を集めている。日本でも関心を寄せる人が増える一方で、「そもそもなぜ金にはそんなに価値があるの？」「どうやって