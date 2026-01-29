なぜ金は価値があるのか？地球上に存在する総量が衝撃…基礎知識から最新情報まで徹底講義

本日1月29日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、金のことが詳しくわかる「最新ゴールド検定SP」が放送される。

昨今、ニュースなどでもたびたび耳にする“金の価格高騰”。1月14日にはついに1グラム2万6000円を超え史上最高値を更新するなど、今世界中で「金」が注目を集めている。

日本でも関心を寄せる人が増える一方で、「そもそもなぜ金にはそんなに価値があるの？」「どうやって売り買いすればいいの？」など意外と知らないことも多い。

そこで今回、「金」に精通したスペシャリストが作成した20問の“最新ゴールド検定”を実施。銀行で働いた経験もある林修が本気で挑戦しながら、基礎知識から最新情報まで「金」のことを徹底的に学んでいく。

講師には、検定問題を作成した日本貴金属マーケット協会代表理事・池水雄一先生を招き、詳しく解説。ゲスト学友の木村多江、鈴木浩介、ビビる大木、宮部のぞみも興味津々で、伊沢拓司とともに先生を質問攻めに。

◆地球上に残る金の量はごくわずか!?

ゴールド検定は「金の超キホン部門」「金と世界部門」「金の売買部門」「金のリサイクル部門」の4部門にわけて出題される。

「金の超キホン部門」では、「地球上に存在する金の総量は決まっている？」「純金は何年経っても劣化することはない？」「戦争が起きると金の価格は暴落する？」など、“そもそも金はなぜ価値があるのか”の真相につながる問題7問が出される。

価値を左右する鍵の1つとなるのが金の総量。

池水先生によると、人類がこれまで採掘してきた量はおよそ21万トン、オリンピックの競泳プールの約4杯分で、残りの量はさらに衝撃の量だということが明かされる。その背景には、金が誕生した経緯が関わっており、金の価値が高い理由の1つとなっている。

さらに、他の金属とは異なる金の性質も価値を左右する大きな要因だという。約3000年前のツタンカーメンのゴールドマスクがそのままの形で残っているように、純金は劣化することない永続性を持つうえ、ある状態にすることで宝飾品にとどまらず幅広い分野で活用することが可能に。

そんな金のある特性をいかして生まれた「金箔」にも迫る。世界的にも高く評価されている日本の「縁付金箔」には驚きの伝統技術が隠されていた。

日本の金箔生産量100パーセントの街・石川県金沢市に向かい、その職人技を徹底取材。1万分の1ミリの薄さに作り上げる技とは？

「金」の価値の高さを学んでいくなか、スタジオに1キロのインゴット（延べ棒）が登場する。その価値は約2600万円。実際に手にした木村は「思った以上に重いですね。美しい！」と感嘆し、鈴木は「いい記念になりました！」と大興奮する。

ほかにも「金と世界部門」では、「世界でもっとも金を多く保有している国はどっち？ A：アメリカ／B：中国」や「日本の金保有量は世界で何位？」などの問題から、日本や世界の金事情をつまびらかにしていく。

「金のリサイクル部門」では、金にまつわる最新技術や研究が明らかに。さらに日本のみならず世界中で起きている金にまつわる衝撃事件も紹介される。