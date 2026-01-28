俳優の牧島 輝が2月25日(水)に発売する1stミニアルバム『ガッシュ』の新アー写や収録内容の詳細、ジャケット写真を公開した。ミニアルバムには、現在放送中のTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオープニング主題歌「Gypso」のアルバムバージョン、牧島作詞の表題曲「ガッシュ」「月に言い訳」「羽根」を含む全7曲が収録され、YouTubeチャンネルでは「ガッシュ」の試聴動画をいち早く聴くことができる。「Gypso」は1月7日よ