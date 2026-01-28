俳優の牧島 輝が2月25日(水)に発売する1stミニアルバム『ガッシュ』の新アー写や収録内容の詳細、ジャケット写真を公開した。

ミニアルバムには、現在放送中のTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオープニング主題歌「Gypso」のアルバムバージョン、牧島作詞の表題曲「ガッシュ」「月に言い訳」「羽根」を含む全7曲が収録され、YouTubeチャンネルでは「ガッシュ」の試聴動画をいち早く聴くことができる。

「Gypso」は1月7日より先行配信として好評配信中。牧島のYouTubeチャンネルではアニメ映像を使用したCollaboration Music Videoが公開されているので、併せてチェックしてみよう。

更に、ミニアルバムのジャケット写真と新アー写が公開となった。ジャケット写真は、アルバムタイトルにもなっている、アクリル絵の具の技法“ガッシュ”をイメージしたデザインビジュアルのアザーが使われた購入者特典情報やCD発売を記念したリリースイベントの情報も解禁されている。

1stミニアルバム『ガッシュ』

2026年2月25日(水)発売 [初回限定盤 CD+DVD]

品番：COZX-2306〜7 価格：3,850円（10%税込） [通常盤 CD Only]

品番：COCX-42640 価格：2,750円（10%税込）

CD予約リンク：https://hikarumakishima.lnk.to/gouache_ec 「Gypso」

先行配信：https://hikarumakishima.lnk.to/Gypso CD収録内容

1.Liminal 作曲・編曲： BLVELY

2.ガッシュ 作詞：牧島 輝 作曲・編曲：BLVELY

3.Talking about… 作詞：内田ましろ 作曲・編曲：井上 泰次

4.Gypso（ガッシュver.） 作詞・作曲・編曲：ARAKI

5.月に言い訳 作詞：牧島 輝 作曲・編曲：加藤冴人

6.未来を信じて 作詞：安田尊行 作曲・編曲：ミライショウ

7.羽根 作詞：牧島 輝 作曲・編曲：BLVELY DVD収録内容

「ガッシュ」Recording Video / Making Video

イベント情報

日程：2月25日（水）18:30〜

場所：animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F)

内容：ミニライブ＆特典会＆輝くじ

詳細：https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html