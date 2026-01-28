俳優の牧島 輝が2月25日(水)に発売する1stミニアルバム『ガッシュ』の新アー写や収録内容の詳細、ジャケット写真を公開した。

ミニアルバムには、現在放送中のTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のオープニング主題歌「Gypso」のアルバムバージョン、牧島作詞の表題曲「ガッシュ」「月に言い訳」「羽根」を含む全7曲が収録され、YouTubeチャンネルでは「ガッシュ」の試聴動画をいち早く聴くことができる。

「Gypso」は1月7日より先行配信として好評配信中。牧島のYouTubeチャンネルではアニメ映像を使用したCollaboration Music Videoが公開されているので、併せてチェックしてみよう。

更に、ミニアルバムのジャケット写真と新アー写が公開となった。ジャケット写真は、アルバムタイトルにもなっている、アクリル絵の具の技法“ガッシュ”をイメージしたデザインビジュアルのアザーが使われた購入者特典情報やCD発売を記念したリリースイベントの情報も解禁されている。

1stミニアルバム『ガッシュ』
2026年2月25日(水)発売

[初回限定盤 CD+DVD]
品番：COZX-2306〜7　価格：3,850円（10%税込）

[通常盤 CD Only]
品番：COCX-42640　価格：2,750円（10%税込）
CD予約リンク：https://hikarumakishima.lnk.to/gouache_ec

「Gypso」
先行配信：https://hikarumakishima.lnk.to/Gypso

CD収録内容
1.Liminal　作曲・編曲： BLVELY
2.ガッシュ　作詞：牧島 輝　作曲・編曲：BLVELY
3.Talking about…　作詞：内田ましろ　作曲・編曲：井上 泰次
4.Gypso（ガッシュver.）　作詞・作曲・編曲：ARAKI
5.月に言い訳　作詞：牧島 輝　作曲・編曲：加藤冴人
6.未来を信じて　作詞：安田尊行　作曲・編曲：ミライショウ
7.羽根　作詞：牧島 輝　作曲・編曲：BLVELY

DVD収録内容
「ガッシュ」Recording Video / Making Video

イベント情報
日程：2月25日（水）18:30〜
場所：animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F)
内容：ミニライブ＆特典会＆輝くじ
詳細：https://columbia.jp/makishimahikaru/index.html

