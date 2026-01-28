ハウスクリーニングを手がける「サニクリーン」の公式インスタグラムアカウントが、排水口に流してはいけない“意外なもの”を紹介しています。【画像4枚】やっば…コチラが「排水口に流しちゃダメ」な“意外なもの”です！初耳！！公式アカウントでは「“つい流しちゃうもの”、ありませんか？実はその行動、配水管のつまりや悪臭の原因に！」とコメントし、3つの食品を挙げています。（1）粉物（小麦粉・片栗粉など）