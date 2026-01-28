ハウスクリーニングを手がける「サニクリーン」の公式インスタグラムアカウントが、排水口に流してはいけない“意外なもの”を紹介しています。

【画像4枚】やっば… コチラが「排水口に流しちゃダメ」な“意外なもの”です！ 初耳！！

公式アカウントでは「“つい流しちゃうもの”、ありませんか？ 実はその行動、配水管のつまりや悪臭の原因に！」とコメントし、3つの食品を挙げています。

（1）粉物（小麦粉・片栗粉など）

水と混ざると粘りが出て、配水管の中で固まりやすくなります。さらに、油と合わさるとヘドロ状になり、つまりの原因になります。

（2）油

冷えて固まると配水管にこびりついて、悪臭やつまりの原因になります。

（3）ヨーグルト

乳脂肪や固形分が配水管にこびりついて、悪臭やつまりの原因になります。

公式アカウントは、いずれもキッチンペーパーなどで拭き取ってから、可燃ごみとして捨てることを勧めています。また、油は凝固剤を使って固めてから捨てる方法を推奨。「小さな油断が、大きなつまりや悪臭につながります」と注意を促しています。