みずほ銀行の公式Xが更新され、Snow Manの目黒蓮が出演するショート動画が2本公開された。爽やかなビジュアルとやさしい雰囲気が印象的な内容となっている。 【動画・画像】目黒蓮「みずほ銀行」ショート動画＆キービジュアル ■爽やかなブルーパーカー姿で登場した目黒蓮 公開された動画で目黒は、ナチュラルなセンター分けヘアに、くすみ感のあるブルーのパーカӦ