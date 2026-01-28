みずほ銀行の公式Xが更新され、Snow Manの目黒蓮が出演するショート動画が2本公開された。爽やかなビジュアルとやさしい雰囲気が印象的な内容となっている。

【動画・画像】目黒蓮「みずほ銀行」ショート動画＆キービジュアル

■爽やかなブルーパーカー姿で登場した目黒蓮

公開された動画で目黒は、ナチュラルなセンター分けヘアに、くすみ感のあるブルーのパーカーを合わせたシンプルな装いで登場。ラフなパーカー姿でありながら、清潔感と品の良さが感じられるスタイリングだ。

動画では、みずほ銀行の口座開設キャンペーンについて案内しており、内容は以下の2本。

「みずほ銀行の口座開設申込は最短5分でできるって知っていましたか？」

「新規口座開設などでみずほポイントなどがもらえるキャンペーンを実施中です。」

カメラに向かって微笑んだり、人差し指を立てたり、内緒話をするように口の横に手を添えたりと、かわいらしい仕草も交えながらアピール。穏やかで飾らない空気感が伝わり、口座開設の案内動画でありながら、目黒のナチュラルな魅力が際立つ仕上がりとなっている。

SNSでは「ポワポワしててかわいい」「笑顔に癒される」「表情、髪型、仕草、声ぜんぶすき」「タレ目めめかわいい」「ビジュよくてイケボすぎ」といった声が寄せられている。

■目黒蓮、みずほ銀行「新生活キャンペーン」キービジュアル

Snow Man

