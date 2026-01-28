お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が28日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。番組ゲストの感想をぶっちゃけた。同番組にはヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏と、阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏がゲスト出演した。「球界のイケおじコンビ」と紹介されると、フリーアナウンサーの神田愛花は「いや〜イケオジってタートルネック着るよね〜。ジャケット