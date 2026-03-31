声優の花澤香菜が、3月31日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。「誰が好きなんですか？」の問い、まさかの回答をした。【写真6枚】赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露する花澤香菜この日は、カズレーザー、ニューヨークをゲストに迎え、MCのハライチも含めた同世代コンビ芸人の“比較”を実施。年表を用いて、売れてなかった時代の話などに華を咲かせた。カズレーザーのピン芸