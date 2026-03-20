俳優の犬飼貴丈（31）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。この日でレギュラーを卒業した。犬飼は番組スタートの2023年1月から金曜レギュラーを務めた。過去のVTRを見ながら「消したい記憶とかもちらほらあるんですけど」と笑いつつ、「俳優っていう仕事を普段しているんですけど、俳優の現場とかでちょっと忙しいなとか疲れたなって時に『ぽかぽか』の撮影で皆さんの顔を見たりして、凄く元気をも