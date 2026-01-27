マツコ・デラックスが26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。流行中とされる住宅トレンド「0（ゼロ）LDK」について私見を述べた。番組では今年の住宅トレンドとして、壁をすべて取り除く「0LDK」を紹介。感想を聞かれたマツコは数秒間の沈黙後「うーん。流行りに乗ってやると後悔するよ」とポツリ。「だいたいこういうの、雑誌とか動画で見て憧れてるんだろうけど、あんなのその日だ