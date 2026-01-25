同じ世帯年収800万円でも、共働き世帯と片働き世帯で「手取りが多い」「貯金に回せる余裕がある」といった感覚に差が出ることがあります。この違いは、単なる家計管理の問題ではなく、税金や社会保険料、各種控除の仕組みが世帯の働き方によって異なる点が影響しています。 本記事では、共働きと片働きで世帯年収が同じ800万円の場合を想定し、なぜ可処分所得や貯蓄余力に差が生じやすいのかを、制度面から整理します。