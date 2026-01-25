歌手和田アキ子（75）が25日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。ドジャース大谷翔平投手に関するクイズが出てきた際にコメントした。大谷に関連したクイズで「私は学生時代に走り高跳びをしていた」「私はトランペットで演奏したことがある」というエピソードがホントだったことが明らかになった。峰竜太が「トランペットも吹いてるところ、みたいよね」と話した。すると、和田が大谷が野球以外に特技が