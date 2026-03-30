お笑い芸人の出川哲朗（62）が29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にVTR出演。ゲストの歌手・和田アキ子（75）について語った。和田がMCを務めるTBS「アッコにおまかせ!」が同日、最終回を迎えた。準レギュラーで親交の深い出川は、和田について「今だから言えるけど、最初の頃はなんじゃこいつと思ったことは何度もある。ぶっちゃけて言いましょう、嫌いでした！」と笑いながら告白。「そんな思い