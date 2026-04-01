過去には深夜番組が１年で打ち切りにTBS日曜“お昼の顔”として定着していた『アッコにおまかせ！』が３月29日放送で40年の歴史に幕を下ろした。いまや“芸能界のご意見番”として君臨する歌手・和田アキ子（75）をMCに据え、1985年にスタート。長寿番組の終焉は時代の流れを感じさせるが、和田は４月７日から同局で新番組『アッコとジャンボ』（深夜０時56分〜）をスタートする。“相棒”を務めるのはお笑いコンビ『レインボー』