½¬¶áÊ¿¤Ç¤âŽ¤¥×¡¼¥Á¥ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤¤¤ÞºÇ¤â¶²¤ì¤ëŽ¢»Ù»ý¼Ô¤Î¥È¥é¥ó¥×Î¥¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë°ºàÎÁŽ£
¢£»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢
2026Ç¯11·î¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÃæ´ÖÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¶¦ÏÂÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤ÁªµóÀï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¤ß¤ë¤È¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×1.0¡×´ü¤ÎÊ¿¶Ñ¿å½à¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë·ÐºÑ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ìÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬¸²Ãø¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÁ°²óÂçÅýÎÎÁª¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤òºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎÊª²Á¹âÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÊÆ¹ñ¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¡Ê¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¡×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬À¯¸¢¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¼«¿È¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò´ª°Æ¤·¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÄÂ¶â¡Ê¼Â¼ÁÄÂ¶â¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢»þ¤«¤é¤Î¾å¾º¥Ú¡¼¥¹¤È¤µ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¸ÛÍÑ°²½¤òÇØ·Ê¤ËÂÆ§¤ß¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÃÏÊýÁªµó¤Î·ë²Ì¤Ë¤âÃ¼Åª¤ËÉ½¤ì¤¿¡£À¸³èÉ¬¼ûÉÊ²Á³Ê¤ä½»ÂðÈñ¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤ÏÌ±¼çÅÞ¤ËÁ´ÇÔ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃÏÊýÁªµó¤Ï¹ñÀ¯Áªµó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁèÅÀ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬ÅêÉ¼¹ÔÆ°¤òº¸±¦¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½Å¤¤¼¨º¶¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×¤¬¶²¤ì¤ë¡ÖÃÆ³¯¥ê¥¹¥¯¡×
·ÐºÑ°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÀªÊÑ²½¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬»Ù»ýÎ¨ÄãÌÂ¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤È¤Î´ØÏ¢µ¿ÏÇ¤ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù±ç¤ò´Þ¤à³¤³°²ðÆþ»ÑÀª¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢½¾Íè¡ÖÆâ¸þ¤»Ö¸þ¡×¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿MAGA¡ÊMake America Great Again¡Ë»Ù»ýÁØ¤Î°ìÉô¤ËÆ°ÍÉ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¡¢Ï¢¹çÆâÉô¤ÎÊ¬Îö¤ÎÃû¤·¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³»ö¹¶·â¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤äÀ¾È¾µå½Å»ë¤Î»ÑÀª¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¬»Ù»ýÁØ¤Î·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤«¡¢µÕ¤Ë³°¸ò²ðÆþ¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¬Îö¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¤·¤¯¡¢°ú¤Â³¤Ãí»ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï2026Ç¯Ãæ´ÖÁªµó¤Ç²¼±¡¤òÌ±¼çÅÞ¤ËÃ¥´Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÁê±þ¤ËÂç¤¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾å±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²þÁªµÄÀÊ¤Î¹½À®¤«¤é¶¦ÏÂÅÞ¤¬Í¥Àª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¼±¡¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤â¡ÖÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¤¬Éé¤±¤ä¤¹¤¤¡×·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
²¾¤Ë¶¦ÏÂÅÞ¤¬²¼±¡¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤ÏÂç¤¤¯À©Ìó¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ì±¼çÅÞ¼çÆ³¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯¤ÎÆ°¤¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¼«¿È¤â¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤ÇÇÔËÌ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÃÆ³¯¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ø¸À¤·¡¢¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤Ë·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢²¾¤ËÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼º¿¦¤òÌÈ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¶¯¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÆ³¯ÏÀµÄ¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¹â¤Þ¤ê¡¢À¯¼£Åª¥³¥¹¥È¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£Ãæ´ÖÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ·Êµ¤ÉâÍÈ¤ËÌöµ¯
¤³¤¦¤·¤¿À¯¼£ÅªµÕÉ÷¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÊÆ¹ñ¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¼Â´¶²þÁ±¤ò¼´¤È¤·¤¿·Êµ¤ÉâÍÈºö¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¤Þ¤º¡¢2025Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¸ºÀÇ¡Ö1¤Ä¤ÎÂç¤¤¯Èþ¤·¤¤Ë¡°Æ¡ÊOne Big Beautiful Bill Act¡¢OBBBA¡Ë¡×¤Î¸ú²Ì¤¬2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆËÜ³Ê²½¤·¡¢Åö¼Ò¤Î»î»»¤Ç¤Ï¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤ò0.3¡Á0.5¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢»Ù»ýÎ¨²óÉü¤ò¿Þ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÎÏÉÔÂ¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¶¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ãæ´ÖÁªµóÂÐºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²ºö¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¼«¿È¤¬¶âÍøÆ°¸þ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÉÔÆ°»º¶È¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤¢¤ê¡¢¶âÍøÄã²¼¤¬·Êµ¤¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎ½¢Ç¤°ÊÍè¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËFRB¤Ø¤ÎÍø²¼¤²°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¡£2026Ç¯5·î¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤Î¼¡´üFRBµÄÄ¹¸õÊä¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤ÎÃé¼ÂÅÙ¤¬FRBµÄÄ¹¤Ø¤Î»ØÌ¾Í×·ï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎFRB¤¬¼¨¤¹¤â¤Î¤è¤ê¡¢Íø²¼¤²¥Ú¡¼¥¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£À¸³è¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºöÄ´À°¤â
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø°ú¤²¼¤²¤òÁÀ¤Ã¤¿½»Âð¥í¡¼¥óºÄ·ô¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï´ë¶È¤Ø¤Î¹ØÆþ»Ø¼¨¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¶âÍø¤Ë1Ç¯´Ö¤Î10¡ó¾å¸ÂÀßÄê¤òÍ×µá¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¤Î¶âÍø°ú¤²¼¤²¤Î¤¿¤á¤Ë°ÛÎã¤ÎÀ¯ºö²ðÆþ¤â¼¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»Üºö¤Ç¡¢¹ñÌ±ÉÔËþ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ØÀÇ¼ýÆþ¤ò¸¶»ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶ÐÏ«À¤ÂÓ¤Ë2000¥É¥ë¤Î¾®ÀÚ¼ê¤ò»Ùµë¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½¶âµëÉÕ¤ÏµÄ²ñ¤È¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¼«ÂÎ¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÆ°¤¤â¸«¤»¤ë¡£2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é¡¢µíÆù¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥³¥³¥¢¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É200ÉÊÌÜ¤Û¤É¡¢Ìó400²¯¥É¥ëÁêÅö¤ÎÍ¢Æþ¿©ÉÊ¤ò½ü³°¤·¤¿¡£11·î¾å½Ü¤ÎÃÏÊýÁª¤Ç¶¦ÏÂÅÞ¤¬Á´ÇÔ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±ÉÔËþ¤òÇ§¼±¤·¤¿µ¡ÉÒ¤ÊÀ¯ºö½¤Àµ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÊË¡È½ÃÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤ä¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë´ØÀÇ¤Ê¤É¤Ï¡¢IEEPA¡Ê¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡Ë¤òº¬µò¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹ç·ûÀ¤¬ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¾¤Ë°ã·û¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÂ¾¤ÎË¡Î§¤òº¬µò¤È¤·¤Æ´ØÀÇÀ¯ºö¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤ò¤ß¤»¤ë¤¬¡¢»ÊË¡È½ÃÇ¤ËÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ´ØÀÇÎ¨¤ò°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤Ç°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¸½ºß¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´À°¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¢£ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¥ê¥¹¥¯
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤Î¼Â»Ü¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¶âÍøÄã²¼¡¢³ô²Á¾å¾º¡¢¼Â¼Á½êÆÀ¤Î²þÁ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ä½»Âð»Ô¾ì¤Ê¤ÉÆâ¼û¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡¶âÍøÄã²¼¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤ÎÉ¾²Á²þÁ±¡¢¢¶âÍøÄã²¼¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º´ØÏ¢³ô¤Î²¡¤·¾å¤²¡¢£´ØÀÇ¥³¥¹¥ÈÄã²¼¤Ë¤è¤ëÆâ¼û¡¦¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¤Î¸«Ä¾¤·Çã¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÉ¤¤É÷¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢AI´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤ËÃæÄ¹´ü¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¹â¤¤¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤äÅê»ñ²ó¼ý¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤éÄ´À°¤ÎÃû¤·¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ï¾Íè¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ò´ð¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¶âÍøÄã²¼¤Ï³ä°úÎ¨¤ÎÄã²¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÍýÏÀ³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¡£Ä´À°¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤¬¿Ê¤á¤ÐÉ¾²Á½¤Àµ¤òÈ¼¤¦¸«Ä¾¤·Çã¤¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¢ÉÔÆ°»º´ØÏ¢³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¶âÍø¤òÇØ·Ê¤Ë½»Âð»Ô¾ì¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢¼ûÍ×¤ÎÍÞÀ©¤¬³ô²Á¤Î½Å¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍø¤¬Äã²¼¤¹¤ì¤Ð½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤â²¼¤¬¤ê¡¢½»Âð¼èÆÀ´Ä¶¤Ï½ù¡¹¤Ë²þÁ±¤Ë¸þ¤«¤¦¡£½»ÂðÅê»ñ¤Ï¿þÌî¤¬¹¤¯¡¢·úÀß¡¢·úºà¡¢´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ØÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿ÉÔÆ°»º´ØÏ¢³ô¤Î²óÉüÍ¾ÃÏ¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÂç¤¤¤¡£
¢£ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÂ¸µ¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢£´ØÀÇ¤äÊª²Á¹â¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤éÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¿Æâ¼û¡¦¾ÃÈñ´ØÏ¢³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÀÇ¥³¥¹¥È¤ÎÄã²¼¤äÅ¬ÍÑ½ü³°³ÈÂç¤¬¿Ê¤á¤Ð¼ý±×´Ä¶¤¬²þÁ±¤·¡¢¸«Ä¾¤·Çã¤¤¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ÎÃæ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢À¯ºöÅ¾´¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð³ô²Á¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢·Êµ¤»É·ãºö¤¬¹Ô¤²á¤®¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î²¼¤²½Â¤ê¤äºÆÇ³¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¡£Â¸µ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄã¿å½à¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¡¢·Êµ¤¤¬²áÇ®¤ËÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤ÈÊª²Á¾å¾º¤¬ºÆ¤Ó¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£FRBÆâÉô¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì½Å»ë¤«¸ÛÍÑ½Å»ë¤«¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÈùÌ¯¤Ê¶Ñ¹ÕÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆFRB¤ÎÆÈÎ©À¤¬¼å¤Þ¤ì¤Ð¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ø¤Î¿®Ç§Äã²¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÍÞÀ©¤¬°ìÃÊ¤ÈÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÃæ´ÖÁªµó¤Î¸å¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÍø¾å¤²ºÆ³«¤ä¶âÍø¾å¾º¤¬¡¢³ô²Á¤ä·Êµ¤¤ò²¼²¡¤·¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ãæ´ÖÁªµó¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ø¤Î¡Ö¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¡×¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
----------
¹â¶¶ ¾°ÂÀÏº¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
°ËÆ£ÃéÁí¸¦¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷
2005Ç¯ÆüËÜ¶ä¹ÔÆþ¹Ô¡¢¹ñºÝ·ÐºÑÄ´ºº¤ä¶âÍ»»Ô¾ìÄ´ººÅù¤Ë½¾»ö¡£2017Ç¯Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥È¡¼¥Þ¥ÄÆþ¼Ò¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼Åù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£2019Ç¯°ËÆ£Ãé¾¦»öÆþ¼Ò¸å¡¢°ËÆ£ÃéÁí¸¦¤Ø½Ð¸þ¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£London School of Economics and Political Science¡ÊLSE¡Ë·ÐºÑ³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
----------
¡Ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ¹â¶¶ ¾°ÂÀÏº¡Ë