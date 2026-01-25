プレミアリーグ 25/26の第23節 マンチェスター・シティーとウルバーハンプトンの試合が、1月25日00:00にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）、ベルナルド・シルバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、ジョン・アリアス