プレミアリーグ 25/26の第23節 マンチェスター・シティーとウルバーハンプトンの試合が、1月25日00:00にエティハド・スタジアムにて行われた。

マンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）、ベルナルド・シルバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、ジョン・アリアス（FW）、ウーゴ・ブエノ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。マンチェスター・シティーのマテウス・ヌネス（MF）のアシストからオマル・マルムーシュ（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

さらに45+2分マンチェスター・シティーが追加点。ベルナルド・シルバ（MF）のアシストからアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、マンチェスター・シティーが2-0で勝利した。

なお、マンチェスター・シティーは71分にマテウス・ヌネス（MF）に、またウルバーハンプトンは57分にアンドレ（MF）、67分にジョアン・ゴメス（MF）、88分にジェルソン・モスケラ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

