記者会見する高市首相＝19日、首相官邸高市早苗首相は24日、インターネット番組の党首討論で、日本国旗を侮辱目的で傷つける行為を処罰する「日本国国章損壊罪」の創設に改めて意欲を示した。自民党と日本維新の会の連立政権合意書に制定が明記されていることに触れ「日本の名誉を守る上で必要だ。必ず実現したい」と述べた。