1月23日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。人気モノマネ芸人が朝ドラ『あんぱん』に出演していたと明かして演技を再現。狩野英孝らに衝撃と笑いを与えた。【映像】『あんぱん』に出演していたモノマネ芸人『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代