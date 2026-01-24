¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï£±·î18Æü¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ç¡¢º¸Â­¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÉé½ý¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½Ð¾ì²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Ï²óÉü¾õ¶·¼¡Âè¡×¤È¤À¤±È¯É½¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÁ´¼£´ü´Ö¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFutbol Fantasy¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤¬£±·î23Æü¡¢£²Æü¸å¤Î¥»¥ë¥¿Àï¤Ë¸þ¤±¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö²óÉü¤Ë¤Ï¿ô½µ´Ö¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦