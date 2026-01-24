四大陸選手権フィギュアスケートの四大陸選手権は23日、中国・北京で女子フリーが行われた。ショートプログラム2位の青木祐奈（MFアカデミー）が145.98点、合計217.39点で逆転優勝。215.78点の2位・中井亜美（TOKIOインカラミ）、202.23点の3位・千葉百音（木下グループ）のミラノ・コルティナ五輪代表2人とともに表彰台を日本勢で独占。ファンも喝采を送った。青木が涙の初Vだ。冒頭の3回転ルッツ―3回転ループのコンビネーシ