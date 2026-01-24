四大陸選手権

フィギュアスケートの四大陸選手権は23日、中国・北京で女子フリーが行われた。ショートプログラム2位の青木祐奈（MFアカデミー）が145.98点、合計217.39点で逆転優勝。215.78点の2位・中井亜美（TOKIOインカラミ）、202.23点の3位・千葉百音（木下グループ）のミラノ・コルティナ五輪代表2人とともに表彰台を日本勢で独占。ファンも喝采を送った。

青木が涙の初Vだ。冒頭の3回転ルッツ―3回転ループのコンビネーションを決めると、その後も次々とジャンプを着氷。ステップ、スピンも細部まで表現力豊かに演じた。「ラ・ラ・ランド」に観客も拍手喝采。フィニッシュ後は握りこぶしを作り、初優勝が決まった瞬間に涙も見せた。

女子シングルのミラノ五輪代表は坂本花織、中井、千葉の3選手。層の厚い日本で3枠には入れず、青木は補欠となった。それでも負けず劣らずの実力をここで示し、X上のファンからも様々な声が上がった。

「めちゃくちゃ嬉しい もう五輪1枠足りないです」

「日本女子シングルの層の厚さよ どんな世界線ですか」

「久しぶりにフィギュアスケートで涙出た」

「日本は5枠 いや6枠くださいよ！！」

「オリンピックが青木祐奈を逃した」

「なぜオリンピック枠は3つなの〜」

「日本女子の枠、全く足りてませんから！！！」

「素晴らしかった祐奈ちゃん。電車で泣いた」

「優勝が決まった瞬間、号泣した」

「四大陸選手権で優勝した子がオリンピック代表に入らない日本……レベル高すぎる……」

青木は「優勝できると思っていなかったので、とても今驚いていて、夢のようです」と場内インタビューでコメント。応援に対する感謝を語っていた。



