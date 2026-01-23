バーガーチェーン「モスバーガー」は1月28日、やみつき感と濃厚な味わいにこだわった新作「ガーリックトマトのとり竜田バーガー 〜国産クリームチーズ〜」（税込490円）を発売する。あわせて、今回で5年目となる「和風旨うまだれのとり竜田バーガー 〜くし切りレモン添え〜」（税込470円）も同時発売。いずれも販売期間は3月中旬までを予定している。【画像】モスバーガー「和風旨うまだれのとり竜田バーガー」「まぜるシェイクい