PDFファイルは単なる文字と画像の文書ではなくメディア埋め込みや圧縮データ、JavaScriptなど複雑な構造を持っているため、信頼できるかどうかわからない発信元から取得したPDFファイルを開いた場合、スクリプトが動いてマルウェアが実行してしまう攻撃を受ける可能性があります。「Dangerzone」は危険な可能性があるPDFファイルを開く前に「無害化」できるアプリケーションで、元ファイル内の悪意ある構造が含まれる可能性がある