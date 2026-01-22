【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 2−0 ユニオン・サンジロワーズ（日本時間1月22日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、わざと吹っ飛ばされる“技アリ守備”バイエルンのDF伊藤洋輝がチームのピンチを救った。退場者が出たことでピッチに入ると、ボールに対して先に身体を入れることでファウルを誘う技ありの守備を披露している。日本時間1月22日のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節で、バイエル