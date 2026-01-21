ドルに買戻し、ダボス会議のトランプ演説控えて＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドルに買戻しが入っている。ドル円は一時158円台割れも足元158円台を回復。より鮮明なのが欧州通貨で、ユーロドルは1.17台前半から1.17付近へと軟化。ポンドドルは1.34台半ばから1.34付近へと下押しされている。ダボス会議でのトランプ米大統領演説を控えており、これまでのいわゆる米国売りの動きに調整が入る格好。ベッセント米財務