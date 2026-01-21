Snow Manの岩本照が自身のInstagramで、1月18日の京セラドーム大阪公演でツアーファイナルを迎えた『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のステージショットを公開した。 【写真】岩本照の華やかステージヘアなどSnow Manドームツアーショット①～⑥ ■踊る凛々しい表情やくしゃっとした笑顔にも注目 岩本は「無事に駆け抜けられました」「たくさんの愛をありがとう」とい