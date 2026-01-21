Snow Manの岩本照が自身のInstagramで、1月18日の京セラドーム大阪公演でツアーファイナルを迎えた『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のステージショットを公開した。

【写真】岩本照の華やかステージヘアなどSnow Manドームツアーショット①～⑥

■踊る凛々しい表情やくしゃっとした笑顔にも注目

岩本は「無事に駆け抜けられました」「たくさんの愛をありがとう」というメッセージに、メンバーカラーの9つのハートを添えてポスト。

1枚目はブルーにシルバーの装飾がきらめく王子様のようなロングジャケット＆サングラス姿で、オールバックで顔の横に金髪を垂らしたヘアスタイル。耳に手を当てて観客の声を聞いている。

2枚目は、暗闇のなか輝くセットアップと、顔の横に垂らした金髪と結んだ金髪が印象的なヘアスタイルで、片手をあげ口を結び踊っている姿。3枚目は2枚目と同じ衣装で、観客に向けて手を伸ばしている。

4枚目も2枚目と同じ衣装で、イヤモニに触れながら舞台裏を歩いているショット。5枚目はビジューがちりばめられたレザー×デニムのシャツ姿のドアップ。オールバックからこぼれたような髪が艶やかなヘアスタイルになっている。6枚目はハットをかぶり、フォトプリントのジャケット＆華やかな柄をあしらったパンツ姿で、満面の笑みで花道を歩く様子。

7枚目は白いツアーパーカー＆デニム姿で結んだ髪にトナカイのツノのようなキュートな飾りをつけ、笑顔で客席を指している。8枚目は7枚目と同じ衣装で、舞台裏で顔をしかめて笑う、茶目っ気たっぷりな表情。

コメント欄には「金髪のヘアアレンジが素敵」「トナカイひーくんかわいすぎ」「どのひーくんもバチイケ」「かっこよくて個性的なところが好き」「いろんな衣装を見せてくれて最高」「完走おめでとう」などといったファンの声が続々と到着。

なお、深澤辰哉・渡辺翔太・阿部亮平・佐久間大介・向井康二も、それぞれのInstagramで完走報告と共にステージショットや舞台裏ショットを公開している。

■「無事に駆け抜けられました」「たくさんの愛をありがとう」（岩本）

■ペンライトに囲まれた王子様風衣装の深澤

■上半身を脱いだ色っぽいデニム姿も披露した渡辺

■全国各地の舞台裏ショットも公開した阿部

■“完走オツカレ！！！！！！！！！”ボードと寝ころぶ佐久間

■佐久間・深澤とのツアーパーカー3ショットもキュートな向井