必要充分なパワー回生用パドル獲得次世代級のアップデートを受けた、トヨタbZ4X。それでも、平均的なユーザーにとって必要充分なパワーを発揮し、日常的に運転しやすい特徴に変わりはない。【画像】良い意味でクラスの「中庸」トヨタbZ4Xサイズの近い電動モデルと写真で比較全135枚シングルモーターは224psの前輪駆動で、発進加速は力強く、高速道路の速度域まで加速力は衰えない。追い越し車線の流れへ合わせると、トルク