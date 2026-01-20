必要充分なパワー 回生用パドル獲得

次世代級のアップデートを受けた、トヨタbZ4X。それでも、平均的なユーザーにとって必要充分なパワーを発揮し、日常的に運転しやすい特徴に変わりはない。

【画像】良い意味でクラスの「中庸」 トヨタbZ4X サイズの近い電動モデルと写真で比較 全135枚

シングルモーターは224psの前輪駆動で、発進加速は力強く、高速道路の速度域まで加速力は衰えない。追い越し車線の流れへ合わせると、トルクが物足りなく感じるが。



トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）

ツインモーターの四輪駆動は、342psへ上昇。アクセルペダルを7割ほど傾けると、トルクが急上昇する特性はあるものの、ATのキックダウンのように、高速道路の追い越しなどでは便利といえる。

特筆したいのが、新たに回生ブレーキ用パドルを得たこと。ワンペダルドライブには対応しないが、惰性走行状態からかなり効きの強い状態まで、4段階に切り替えられる。1番強力にすれば、ブレーキペダルを殆ど踏まずに速度管理でき好ましい。

ダイレクト感が増した操縦性 快適性も高い

ステアリングとサスペンションのマウントが強化され、従来より操縦性はダイレクト感が増した。四輪駆動の方が僅かにステアリングレシオはクイックとのことだが、どちらも充分機敏に回頭していく。カーブでのボディロールも小さい。

グリップの限界を迎えると、前輪駆動版は特にアンダーステアが顕著ながら、概ね狙い通りに大きすぎないボディを操れる。旋回速度も低くない。



トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）

乗り心地はソフト側にあり、荒れた路面でもしなやかで快適性は優れる。強い入力を受けても、落ち着きを失うことなく、ゆとりのあるストロークで巧みに均される。テスラ・モデルYより、日産アリアへ印象は近いといえる。

走行中の静寂性も改善した様子。アップデートで、リアのホイールアーチとバルクヘッドが改良された効果だろう。

スバルの技術で向上した悪路性能

ツインモーター版では、オフロード性能も大幅に向上した。スバルの技術協力により、X-モードと呼ばれるトラクション・コントロールと、ヒルディセント・コントロールを獲得。普通のタイヤでも、ぬかるんだ泥地以外、殆どの不整地を走破してみせた。

トルクベクタリング機能も有効で、ハルデックス・カップリングが組まれた四輪駆動のような、積極的なダート走行も可能。フロントタイヤを空転させつつ、トラクションの掛かるリアタイヤが、カーブ出口でボディを確実に押し出してくれる。



トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）

試乗した18インチ・ホイールを履くデザイン・グレードの場合、高速道路などを交えた複合的な条件での平均電費は、温かいスペインで7.0km/kWhと優秀。20インチを履く四輪駆動のエクセル・グレードでは、5.4km/kWhだった。

ただし、多くのバッテリーEVの例に漏れず、気温が低い環境では電費が悪化する。後日、英国で寒い雨の日に試乗したところ、4.9km/kWhが表示されていた。

良い意味でクラスの中庸 トヨタ車らしい

大幅なアップデートを経て、競争力が飛躍したbZ4X。人目を引くスタイリングではないものの、電費が良くなり航続距離が伸び、走りの洗練度も磨かれている。動力性能や操縦性、乗り心地も評価できる水準にある。

感動する部分はなくても、目立って不満を覚えることもない。これは当たり前のようだが、近年のモデルでは珍しいことといえる。保障も手厚く、最長10年間か16万kmまで延長可能。バッテリーは、8年後か16万kmまで70％の容量が保証される。



トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）

カローラやRAV4などのように、良い意味でクラスの中庸。際立つ強みはないかもしれないが、価格も含め、合理的なモデルへ仕上がっている。いかにもトヨタ車らしい。

◯：滑らかな乗り心地 落ち着いた操縦性 良好なコスパ 長くなった航続距離 上昇した内装の質感 操作しやすいタッチモニター

△：後席と荷室はもう少し広くて良い パワフルな四輪駆動でも淡白な運転体験 若干癖のある運転姿勢

トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）のスペック

英国価格：4万5795ポンド（約953万円）

全長：4690mm

全幅：1860mm

全高：1650mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：7.4秒

航続距離：566km

電費：7.4km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1930kg

パワートレイン：AC永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：69.0kWh

急速充電能力：150kW（DC）

最高出力：224ps

最大トルク：27.3kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）