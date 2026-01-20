女性芸能人によく似たわいせつな画像を生成AIで作成し、インターネットに公開したとして、31歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、千葉達郎容疑者は2024年から去年にかけて実在する女性芸能人などによく似た、わいせつな画像14点を生成AIで作成し、インターネットに公開した疑いが持たれています。千葉容疑者は有料サイトで画像を公開し、およそ1100万円を売り上げたとみられ、自宅からはAIで作成した画像50万点以上が見つ