SNSのアプリが表示されたスマホの画面（ロイター＝共同）【ウィーン共同】オーストリア政府は27日、14歳未満の子どもの交流サイト（SNS）利用を禁止する方針を表明した。大学進学を目指す中等教育学校（日本の高校に相当）ではSNSで氾濫する情報の真偽を見極める力を養うため、メディアリテラシーに関する週2時間の授業を新たに導入し、必修科目とする。6月末までに関連法案の議会への提出を目指す。記者会見したバブラー副首